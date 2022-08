Nieuw schooljaar kan starten in een veilige omgeving.

Leopoldsburg

In het lijstje met geplande openbare werken werd dit jaar ook de Adj De Keyserstraat opgenomen voor de aanleg van nieuwe stoepen. Midden augustus werden borduren en funderingen gegoten en ondertussen zijn de klinkerwerken afgerond. Ook de herinrichting van de aanpalende Fernand van Baelstraat tot een fietsstraat nadert de voltooiing. Dat gebeurde om de veiligheid van de schoolgaande kinderen en de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang te verbeteren. Voortaan geldt er eenrichtingsverkeer in het gedeelte tussen de Diestersteenweg en de Marcel Torfsstraat, waardoor de weg kon versmald worden. Hierdoor kwam er extra ruimte vrij om een voetpad en een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Bovendien kunnen de parkeerplaatsen ter hoogte van de school behouden blijven. In de loop van deze week wordt de signalisatie afgewerkt zodat vanaf 1 september de schoolpoorten open kunnen in een veilige omgeving .