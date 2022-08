Echtgenoot van Nancy Pelosi veroordeeld voor rijden onder invloed

De echtgenoot van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is dinsdag door een rechtbank in Californië veroordeeld tot vijf dagen cel en drie jaar voorwaardelijk wegens rijden onder invloed.

Paul Pelosi bekende dat hij in mei onder invloed van alcohol verwikkeld raakte in een verkeersongeval, zo deelde het gerecht mee. Bovenop de celstraf moet de 83-jarige een boete van ongeveer 1.700 dollar betalen, en 5.000 dollar schadevergoeding aan een betrokkene bij het ongeval.

Pelosi werd op 28 mei ten noorden van San Francisco na een ongeval opgepakt met 0,82 promille in het bloed. Daarmee zat hij net boven de wettelijke limiet van 0,8 promille. Hij werd enkele uren na de arrestatie vrijgelaten op borg.

Nancy en Paul Pelosi zijn al bijna 60 jaar getrouwd en hebben vijf kinderen. Paul is een succesvol zakenman, zijn echtgenote één van de machtigste politici van het land. Als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is ze momenteel de nummer drie van de VS, na president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris.