Sarah van Soelen na nieuws over comeback: “Mijn deur staat altijd voor André Hazes open”

Hazes liet maandag na een lange mediastilte weten bij Holland Zingt Hazes in 2023 zijn comeback te maken. De zanger, die eerder zei een pauze te nemen vanwege een “emotionele burn-out”, had het in zijn bericht ook over “veel verslavingen” die hij inmiddels “overwonnen” heeft.

Van Soelen, die vorig jaar een kortstondige relatie met Hazes had, zegt te weten over de “donkere periode” waarin haar ex heeft gezeten. “Ik ben daar zelf ook bij geweest en dat vond ik heel erg om te zien”, laat ze in een verklaring weten aan RTL Boulevard. “Daardoor hebben we alles op alles gezet en hem laten helpen. Ik hoop dat hij veel voor zichzelf heeft geleerd, weet wat hij leuk vindt, goede mensen om zich heen heeft en van zich af heeft leren bijten en met beide benen op de grond staat, want hij kan dit aan. Hij is de liefste die ik ken.”

De twee hebben volgens Van Soelen geen contact meer. “Dat vind ik heel jammer, want ik ben ook mijn maatje kwijt. Ik weet dat hij een hart van goud heeft en mijn deur staat altijd voor hem open.”