Regionale uitzending moet plots wijken voor Peter Van de Veire in ochtendblok op Radio 2: “Onbegrijpelijke beslissing”

De vijf regionale ochtendshows van Radio 2 verdwijnen. Ze worden vanaf 2023 vervangen door één nationale ochtendshow met presentator Peter Van de Veire (50) aan het roer, zegt VRT. Er blijven wel regionale nieuwsbulletins. “Dat is niet genoeg: regio is dé bestaansreden van Radio 2”, is de kritiek. “De taak van de publieke omroep wordt uitgehold door een besparingslogica.”