Bart Vissers volgt Nadine Dethier op als nieuwe algemene directeur van gemeente Lummen

De publieke belangstelling tijdens de Lummense gemeenteraden is al jaren erg klein. Maandag zat er een man op de publieksbanken uit Leopoldsburg die ‘uit interesse’ de zitting kwam bijwonen. Nadat alle punten waren afgehandeld moest het publiek de zaal verlaten, ook de man uit Leopoldsburg.

Daarna vernamen de raadsleden dat er een nieuwe algemene directeur was, Bart Vissers, de man die ‘uit interesse’ aanwezig was. Hij mocht daarna de kennis maken met alle aanwezigen en kreeg dadelijk applaus.

Bart Vissers behaalde de beste resultaten tijdens het examen van CC Select, een extern en gespecialiseerd bureau in dergelijke examenprocedures. Het bestond uit een anonieme schriftelijke en een mondelinge proef en een assessment.

Nieuwe uitdaging

Vissers wordt dus het nieuwe hoofd van de administratie en moet een brug vormen tussen de politiek die het beleid uittekent en de administratie die het beleid uitvoert. Hij startte zijn loopbaan als verpleegkundige en behaalde in een ‘late roeping’ als werkstudent een master in de rechten met specialisatie publieksrecht. Hij was algemeen directeur van Het Vlaams Kruis en CEO van het European Resuscitation Council. Daarna was hij Data Protection Officer voor Welzijnszorg Kempen en momenteel werkt hij als stafmedewerker en afdelingshoofd voor de stad Hamont-Achel.

Bart Vissers: “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe professionele uitdaging die rechtstreeks aansluit bij mijn opleiding, professionele ervaring en persoonlijke interesses. In de eerste plaats wil ik samen met het hele team van de gemeente en het OCMW mijn schouders zetten onder de projecten en de ambitieuze doelstellingen van de gemeente Lummen”, besluit de nieuwe algemene directeur.