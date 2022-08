Oekraïense onafhankelijkheidsdag onder hoogspanning: meerdere explosies te horen, geruzie over kerncentrale Zaporizja

Oekraïne viert woensdag de dertigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid, maar zes maanden na de lancering van de Russische invasie in het land kondigt de feestdag zich als bijzonder gespannen aan. “We moeten ons ervan bewust zijn dat er morgen walgelijke Russische provocaties en brutale bombardementen mogelijk zijn”, zo waarschuwde president Volodimir Zelenski dinsdagavond. Er waren al meerdere explosies te horen in Oekraïne.

In de eerste uren van deze 24 augustus weerklonken volgens lokale autoriteiten explosies in verscheidene steden, zoals in Charkiv in het noordoosten en in Zaporizja en Dnipro in het centrum van het land.

Ook de Amerikaanse ambassade in Kiev had dinsdagochtend gewaarschuwd dat Rusland de bombardementen de komende dagen zou kunnen opvoeren. De ambassade raadde Amerikaanse onderdanen aan om het land zo snel mogelijk te verlaten.

Feesten verboden

In deze context is feesten niet aan de orde. Zo hebben de autoriteiten in de hoofdstad Kiev van maandag tot donderdag elke publieke bijeenkomst verboden. In Charkiv heeft de gouverneur een avondklok ingesteld van dinsdagavond tot donderdagochtend.

Oekraïne viert op 24 augustus de afscheiding van de Sovjet-Unie in 1991. De dag markeert echter ook een half jaar oorlog met Rusland, dat op 24 februari van dit jaar een invasie lanceerde die al tienduizenden doden en enorme materiële schade heeft geëist.

Tegenoffensief

Sinds de terugtrekking van de Russische strijdkrachten uit de omgeving van Kiev concentreren de gevechten zich in het oosten, waar de Russen langzaam terreinwinst hebben geboekt, maar het front nu lijkt te bevriezen. Intussen zegt Oekraïne een tegenoffensief te voeren in het zuiden, maar ook dat gaat bijzonder traag. Intussen viseert Rusland nog geregeld andere Oekraïense steden met bombardementen, maar Kiev en omgeving worden zelden getroffen.

Zaporizja

De sfeer blijft ook erg gespannen rond de kerncentrale in Zaporizja. In de VN-Veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne er elkaar dinsdag opnieuw van beschuldigd de veiligheid van de kerncentrale in gevaar te brengen. Het secretariaat-generaal van de VN van zijn kant lanceerde een nieuwe oproep om alle militaire activiteiten rondom de site te staken en inspecteurs toegang te verlenen.

“Het Oekraïense leger blijft praktisch elke dag het gebied van de kerncentrale bombarderen. Dat creëert een reëel risico op een radioactief incident met rampzalige gevolgen voor het Europese continent”, stelde de Russische ambassadeur Vassily Nebenzia, die om de zitting van de Veiligheidsraad had gevraagd.

Nebenzia vroeg de vertegenwoordigers van de westerse landen om “ermee te stoppen hun Oekraïense protégé te dekken”. “Wij hebben de indruk dat onze collega’s in een parallelle realiteit leven, waarin het Russische leger de site bombardeert die het zelf beschermt.”

De Oekraïense ambassadeur Sergij Kislitsija ontkende dat zijn land het risico op een kernramp op eigen grondgebied zou wagen. “Eens te meer heeft Rusland het lef om een zitting van de VN-Veiligheidsraad bijeen te roepen om zijn eigen provocaties en terroristische daden te bespreken”, foeterde de diplomaat.

Zowel Rusland als Oekraïne verzekerden opnieuw dat ze inspecteurs van het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA toegang willen bieden tot Zaporizja, maar wegens aanhoudende onenigheid over de reismodaliteiten staat de missie staat nog niet op de rails. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou legde dinsdag de verantwoordelijkheid daarvoor opnieuw bij het VN-secretariaat.

VN-adjunct-secretaris-generaal voor Politieke Zaken Rosemary DiCarlo vroeg opnieuw om alle militaire activiteiten rondom Zaporizja stop te zetten en ongehinderde toegang aan de inspecteurs te verlenen. Ze toonde zich ongerust over de “quasi dagelijkse berichten over alarmerende incidenten” met betrekking tot de centrale.

Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, wordt sinds maart bezet door Russische troepen. De omgeving rondom de kerncentrale en de nabijgelegen stad Enerhodar zijn de voorbije weken geregeld bestookt.