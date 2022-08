Als dokwerkers omkopen niet lukt, solliciteren ze gewoon zelf: hoe drugsmaffia infiltreert in Antwerpse haven

De cocaïnemaffia verleidt niet enkel Antwerpse havenmedewerkers om een centje bij te verdienen door een container te verplaatsen of door te prutsen aan de planning, ze infiltreert ook zelf in de haven. Dat doet ze door te solliciteren op openstaande vacatures. Moet de sollicitatieprocedure voor sleutelposities in de haven dan niet strenger, zoals in de luchthaven en in het gevangeniswezen?