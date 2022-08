België realiseerde in de groepsfase en in poule C een drie op drie tegen Portugal, Letland en Polen. In de 1/8ste finales wonnen de Young Cats met 112-46 (rust: 55-26) van Denemarken. Kato Bevernage met 25 en Kyra Bruyndonckx met 18 punten waren de topschutters. In de kwartfinale wacht nu een clash met Kroatië. (cpm)