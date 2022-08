De voorwaarden van Michelle Martin zijn weggevallen. De ex van moordenaar, ontvoerder en kinderverkrachter Marc Dutroux kwam in 2012 vrij onder voorwaarden en leefde die tien jaar lang netjes na, waardoor ze nu mag gaan en staan waar ze wil. Paul Marchal, vader van de vermoorde An, reageert erg emotioneel. “Het blijft moeilijk, en het wordt allemaal nog zoveel moeilijker.”