Hun linksback hebben ze wel al beet: West Ham United telt 18 miljoen euro neer voor Emerson Palmieri

“Ongelofelijke uitdaging voor mij om opnieuw bij een grote club te kunnen spelen. Ik ben er klaar voor”, aldus de 28-jarige Emerson. Zijn nieuwe coach David Moyes verwelkomt de ervaren speler: “Het is een speler met kwaliteiten en successen op internationaal niveau”.

De Italiaan met Braziliaanse roots heeft 27 selecties bij de Azzurri en stond in het basiselftal dat het EK 2020 won in een finale tegen Engeland en daarbij onder andere België uitschakelde.

De Blues kochten Emerson in 2018 voor een bedrag van 30 miljoen euro van AS Rome. De 28-jarige Italiaan won eerst de Europa League met Chelsea in 2019 en twee jaar later de Champions League. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Olympique Lyonnais. Bij Lyon speelde hij vorig seizoen 29 wedstrijden, met één doelpunt. Emerson is de zevende nieuwkomer bij West Ham, dat vorig jaar zevende jaar eindigde in de Premier League. Dit seizoen vergaat het rode lantaarn West Ham een pak minder. Het leed drie nederlagen, waaronder afgelopen zondag een 2-0 opdoffer tegen Brighton, goed voor het slechtse seizoenbegin voor West Ham de afgelopen 51 jaar.