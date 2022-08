CARABAO CUP. Vincent Kompany bekert verder met Burnley dankzij ‘Belgisch’ doelpunt

Burnley heeft zich dinsdagavond verzekerd van een plekje in de derde ronde van de Carabao Cup. De ploeg van Vincent Kompany won met het kleinste verschil op het veld van derdeklasser Shrewsbury Town: 0-1.

Zoals steeds eiste Burnley de hele wedstrijd lang de bal op. Op het veld van Shrewsbury haalde de ploeg van Vincent Kompany liefst 81 procent balbezit. Nochtans kon de derdeklasser in de eerste helft iets meer kansen creëren dan Burnley, maar aan de rust stond het nog 0-0.

Vijf minuten na de rust was het Samuel Bastien die de score opende voor Burnley. De ex-speler van Standard deed dat op assist van … Manuel Benson (ex-Antwerp). Een doelpunt van Belgische makelij dus. Na de goal controleerde Burnley de wedstrijd, al was het toch even schrikken bij de (terecht) afgekeurde goal van de thuisploeg. Eén schot op doel bleek uiteindelijk voldoende voor de winst.