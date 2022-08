Harde beelden: Belg wordt bewusteloos geslagen tijden ruzie op muziekfestival in Boedapest

Met een rake vuistslag is een Belg vorige week bewusteloos geslagen op het muziekfestival Sziget in Boedapest. De daders is intussen gearresteerd, de Belg heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Het zinloos geweld werd gefilmd door omstaanders. Slechts één man probeerde de Belg te helpen, maar deelde zelf in de klappen.