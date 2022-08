Documentaire ‘Boos’ komt donderdag met tweede aflevering over misstanden bij ‘The Voice of Holland’

De komende uitzending van de documentaire ‘Boos’, die donderdag online komt, staat opnieuw in het teken van ‘The Voice of Holland’ en John de Mol. De inhoud van de aflevering is echter nog niet bekend.

In januari van dit jaar liet journalist Tim Hofman in de documentaire ‘Boos: This is the Voice’ meerdere vrouwen aan het woord over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van ‘The Voice of Holland’, de populaire talentenjacht op RTL 4. De vrouwen deden tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, een regisseur en coach Ali B.

Tegen de mannen is intussen ook aangifte gedaan. Eind april werd bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van de aangiften. Het onderzoek loopt nog, heeft een woordvoerder dinsdag laten weten. Hij kan niet aangeven wanneer er meer duidelijkheid komt.

John De Mol, producent van ‘The Voice of Holland’ en een machtige mediaspeler in Nederland, gaf in de bewuste uitzending direct commentaar. De Mol, tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor het programma dat hij ooit zelf bedacht, zei onder meer dat hij hoopt dat de gebeurtenissen “een voorbeeld zijn” en dat als slachtoffers “het ooit nog eens overkomt” ze geleerd hebben “onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden”. Op zijn opmerkingen kreeg hij veel kritiek.

Donderdag komt er dus een nieuwe aflevering van ‘Boos’ online, zo bevestigt een woordvoerder van zender BnnVara nadat Hofman dinsdag een promoclip online had gezet waarin te zien is dat hij belt met Paul Römer, directeur tv bij Talpa (het medianetwerk dat werd opgericht door John De Mol). Over de precieze inhoud wil de omroep niets zeggen.

Talpa laat weten te zijn benaderd voor de uitzending, maar wil er inhoudelijk niets over kwijt. “We zien geen reden er verder op in te gaan”, laat een woordvoerster weten aan persagentschap ANP.

In de promo is te zien dat Hofman aan Römer vraagt om een tweede gesprek met John De Mol. “Wij willen graag aanspraak maken op het aanbod van jou en John voor een tweede gesprek met John”, zegt de programmamaker. Verdere informatie wordt niet gegeven.