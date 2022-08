Op de jumping van de Kempische Regionale in Diepenbeek stak Mieke Wouters na drie jaar nog eens de beker in de lucht na een periode van zwarte sneeuw. In de proef 80 cm bleef ze met Cristal Z (Juupke voor de vrienden) foutloos en benaderde ze de ideale tijd. “Sportief gezien stelt deze zege niets voor, maar op mentaal vlak is het een hele opluchting.”