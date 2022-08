Vergeet de Vuelta, leve de Druivenkoers: krijgen we een clash tussen Biniam Girmay en Mathieu van der Poel in Overijse?

De Druivenkoers is het toneel waar Mathieu van der Poel deel vier van zijn seizoen aanvat. Na het klassieke voorjaar, de Giro en de Tour, begint hij vanmiddag na 42 dagen zonder wedstrijd in Overijse aan zijn najaar. Dat bereidde hij voor tijdens een zeventiendaagse hoogtestage in Spanje. Remco Evenepoel komt hij uiteraard niet tegen. Die rijdt de Vuelta en volgt zichzelf dus ook niet op in de Druivenkoers.

Met Biniam Girmay krijgt Van der Poel wel een andere klepper als tegenstander. De Eritreeër is net als MVDP aan zijn voorbereiding op het WK in Australië bezig. Ze krijgen een parcours voor de wielen geschoven dat hen zal herinneren aan het WK van vorig jaar in Leuven. Zo staat de combo Smeysberg-Moskesstraat drie keer op het programma. Die laatste kasseihelling passeren ze voor het laatst op 7 kilometer van de finish en is de laatste van 20 hellingen die verspreid liggen over een afstand van 192 kilometer. Een goed recept voor een attractieve koers, waar renners zoals Van der Poel en Girmay zich kunnen testen, maar ook Stybar, Vanmarcke, Teuns, Campenaerts en Wellens een rol van betekenis kunnen spelen. (sfj)

Ploegen:

Alpecin – Deceuninck (Van der Poel, Philipsen), Quick-Step Alpha Vinyl (Ballerini, Stybar), Intermarché-Wanty-Gobert (Girmay, Pasqualon, Claeys), Cofidis (Allegaert, Armée), Groupama-FdJ (Madouas, Démare), Israel-Premier Tech (Teuns, Vanmarcke), Lotto-Soudal (Campenaerts, Van Moer, Vermeersch, Wellens), Arkéa-Samsic (Capiot), TotalEnergies (Boasson Hagen, Van Gestel), BikeExchange – Jayco (Bauer), Bingoal Pauwels Sauzen (Livyns), Sport Vlaanderen – Baloise (Herregodts, Bonneu).