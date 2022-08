Drie droomaffiches of toch maar voor de haalbare kaart gaan? Dit zijn alle mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de Champions League

Morgen donderdag om 18 uur wordt in Istanbul geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge kijkt er als enige Belgische deelnemer reikhalzend naar uit. De vorige seizoenen viel die loting sportief tegen maar qua toppers was het met onder meer Paris SG, Manchester City, Real Madrid,... altijd goed raak. Deze keer hoopt blauw-zwart vooral op haalbare tegenstanders in een poging toch een keer te kunnen overwinteren.

Dat wordt een heikele zaak want het zijn bijna stuk voor stuk toppers die in de potten 1, 2 en 3 zijn ondergebracht. Club Brugge zit in lotingpot 4. Geluk bij de loting zou betekenen dat Eintracht Frankfurt, als Europa League-winnaar in pot 1 ondergebracht, als tegenstander van Club Brugge uit de bokaal wordt gevist. (lvdw)

Pot 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern München

Paris SG

Porto

Ajax

Pot 2

Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham

Pot 3

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica

Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen

Pot 4

Rangers of PSV

Dinamo Zagreb of Bodø Glimt

Rode Ster Belgrado of M. Haifa

Olympique Marseille

FC Kopenhagen of Trabzonspor

Club Brugge

Celtic

Viktoria Plzen of Qarabag