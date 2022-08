Strijders Internationaal Legioen klagen over verplichte plunderingen, afpersing en zelfmoordmissies

Sommige buitenlandse strijders die in Oekraïne tegen de Russen vechten, verlaten ontgoocheld het Internationale Legioen. Hun klachten over verplichte plunderingen, seksuele intimidatie, illegale handel en “zelfmoordmissies” blijven in Kiev onbeantwoord. Spilfiguur in hun getuigenissen is bevelhebber Sasha Kuchynsky. Volgens een onderzoek van The Kiev Independent is dat een valse naam. Kuchynsky is geen Oekraïner maar een Pool. Een gangster, bijgenaamd “de baard”.