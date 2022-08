VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 5 (Irun – Bilbao). Krijgen we voor de derde keer op rij een Belgische dagwinnaar in Bilbao?

Bilbao ligt de Belgen. De voorbije twee keer won met Jens Keukeleire en Philippe Gilbert een landgenoot in deze Baskische cultuurstad. Wordt het drie keer scheepsrecht? Maar met wie dan? Voelt Evenepoel het kriebelen op het terrein waar hij al voor de tweede keer de Clasicá San Sebastián won? Of houdt hij zich bewust gedeisd met de zware opdracht van donderdag in het achterhoofd? /Thomas De Gendt kan voor een tweede keer deze Vuelta op pad gaan. De enige zekerheid is dat het de tweede en laatste etappe is die in het Baskenland wordt gehouden. Donderdag is Cantabrië aan de beurt.

Kort

Start: 12.45 uur

Aankomst: vanaf 17.15 uur (snelste schema, berekend op 43 km per uur)

Afstand: 187,2 km

Het parcours:

De rit telt circa 2800 hoogtemeters. Wat méér is dan de dinsdagetappe. Daarenboven slingert het parcours zich ook lange tijd langs de kustlijn van de Golf van Biskaje. Al is de aangekondigde wind maximaal twee Beaufort sterk.

Het verschil met Laguardia van dinsdag is dat de finish dit keer vlak is. Onderweg zijn er vijf klimmen die meetellen voor het bergklassement, al gaat het natuurlijk wel meer op en neer. De eerste helft van de rit is minder zwaar dan wat daarna volgt, maar de knikjes kunnen wel voldoende zijn om een omvangrijke groep te laten wegrijden die het tot de finish kan uitzingen.

Onze sterren:

De winnaar kan uit een groep komen die gaat voor de vlucht van de dag en die dan verder gefilterd wordt op de verschillende hellingen. Maar voor hetzelfde geld krijgen we een heel gecontroleerd gedoe en spreidt Remco Evenepoel in de finale de vleugels. Dit is terrein waar hij van houdt, maar anderzijds is er de lastige donderdagrit en het gegeven dat Roglic hem altijd in het oog zal houden, tot hij niet langer een gevaar is voor de leider.

In principe komt drie vierde van het peloton in aanmerking voor de dagzege. Zelfs sprinters à la Nikias Arndt – een fan van de Vuelta – kunnen verrassend uit de hoek komen. Het is een rit die qua dagwinnaar alle kanten uit kan. Nu kozen we voor Thomas De Gendt, ploegmaat Maxim Van Gils en Jan Bakelants, maar het kan net zo goed Xandro Meurisse zijn die in de vlucht van de dag verzeilt. Devenyns, Van Wilder en Serry kunnen ook zo’n dag in de aanval aan, maar de vraag is of dit wel verstandig is gezien de opdracht van donderdag waar Remco Evenepoel bergop aan de bak moet.

*** Luis León Sánchez

** Alejandro Valverde, Remco Evenepoel

* Maxim Van Gils, Jan Bakelants, Pello Bilbao

Dit zijn de sleutelmomenten:

De Alto del Vivero kan de scherprechter worden van deze rit. Daar krijgen we hoogstwaarschijnlijk ook de typische beelden met de koersgekke Basken, bekend van de Clasicá San Sebastián.

Deze venijnige puist van tweede categorie wordt het laatste koersuur tot twee keer toe beklommen. Het gaat 4,6 km bergop en is gemiddeld 8 procent steil, maar er zitten stukken in waar het boven de 10 procent gaat. Maximaal is het 14 procent, maar de laatste anderhalve kilometer naar de top toe vlakt het toch wat af.

Na de eerste passage gaat het richting finish in Bilbao, waarna een lus wordt getrokken langs de Vivero waar dit keer bonificatieseconden (3, 2 en 1) te verdienen zijn. Van de top van de Vivero tot de finish is het nog een dikke veertien kilometer. De weg is dalend tot ongeveer twee kilometer van de finish op de

Dit moet u nog weten:

* Irun was twee jaar geleden nog de plaats waar ‘La Gran Salida’ van de Vuelta begon.

* Bilbao klinkt ook als muziek in de oren van Philippe Gilbert. De dit keer afwezige Monegaskische Waal boekte er drie jaar geleden zijn eerste van zijn twee dagzeges. Op 5 september trok het peloton toen ook over de Vivero, maar de laatste klim was anders. De Arraiz was zelfs steiler. Daar vertrok Gilbert. De Spanjaard Alex Aranburu strandde toen op drie seconden van Gilbert die in dienst was van Deceuninck – Quick-Step. De inbreng van Tim Declercq in dat ploegsucces was heel groot.

* Jens Keukeleire, toen nog bij Orica-BikeExchange, won zes jaar geleden in deze Baskische stad zijn enige Vuelta-rit met krek dezelfde finale.