NBA-ster Kevin Durant blijft dan toch langer in Brooklyn

Nadat hij eerder aangaf te willen vertrekken, heeft NBA-ster Kevin Durant uiteindelijk toch beslist om langer te blijven bij de Brooklyn Nets, na een meeting met het management. Dat deelde het team uit New York dinsdag mee.

De 33-jarige Durant ontmoette maandag zijn trainer bij de Nets, Steve Nash, de manager Sean Marks en de eigenaren Joe Tsai en Clara Wu Tsai in Californië. “Wij zijn akkoord om onze samenwerking voort te zetten. We focussen ons op het basketbal met één doel: een ploeg bouwen die een titel kan winnen voor Brooklyn”, staat opgetekend in het persbericht.

Op 30 juni had ‘KD’ medegedeeld dat hij de Nets, uitgeschakeld in de eerste ronde van de playoffs door Boston vorig seizoen, wou verlaten. Volgens de Amerikaanse media had Durant het vertrek van Steve Nash en Sean Marks gevraagd. Maandag werden de plooien blijkbaar gladgestreken.