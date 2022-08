Het Limburgse sprintgewoel presteerde de afgelopen weken sterk, met zeges of ereplaatsen voor Jasper Philipsen, Gerben Thijssen en Amaury Capiot. Geruisloos is er nog zo eentje bezig aan een mooie reeks: Milan Menten. Geen overwinning, maar ‘dat zou zomaar eens kunnen’, zou José De Cauwer zeggen. Misschien vandaag al wel in de Druivenkoers.