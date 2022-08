Officieel: KV Kortrijk geeft Didier Lamkel Zé nieuwe kans, Antwerp is eindelijk verlost van zorgenkind

Didier Lamkel Zé blijft in België voetballen. De 25-jarige Kameroener verlaat Antwerp voor KV Kortrijk, dat 500.000 euro op tafel legde voor de aanvaller. Lamkel Zé tekende een contract van drie jaar in het Guldensporenstadion.

Kortrijk polste eerder deze mercato al eens, maar toen kwam er niks van. Antwerp wilde liever niet aan een Belgische club verkopen en uiteindelijk kwam het buitenland. Hij stond op het punt om bij Omonia Nicosia in Cyprus te tekenen. U weet hoe dat ‘afliep’: hij weigerde uiteindelijk zijn medische tests te doen, omdat hij lastminute een beter aanbod kreeg van Ferencvaros. In Nicosia konden ze er allerminst mee lachen en lieten ze weten naar de FIFA te zullen stappen. Het blijft opletten daardoor, want het kan voor Lamkel Zé nog altijd een staartje krijgen.

Nu neemt KV Kortrijk hem toch definitief over van Antwerp. Dinsdag vertoefde Lamkel Zé de hele dag in West-Vlaanderen om zijn transfer af te ronden. De Kerels leggen zo’n 500.000 euro op tafel.

Lamkel Zé streek in de zomer van 2018 neer in Antwerpen. Hij speelde uiteindelijk 88 wedstrijden voor de Great Old, waarin hij 21 keer scoorde en 12 assists uitdeelde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen