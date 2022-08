Drie Belgische mama’s, twee moordpogingen en één irritant wijsvingertje: alle 20 F1-rijders hebben een link met ons land

Volgend weekend wordt de Grote Prijs van België F1 verreden, de 67ste uit de geschiedenis. Spa-Francorchamps dreigt dan wel van de kalender te verdwijnen en het sinds Stoffel Vandoorne in 2018 wachten is op een landgenoot in het F1-peloton, toch kleurt de F1 nog altijd Belgisch. Zo heeft u dit weekend keuze zat als u met een zwart-geel-rood tintje wil supporteren: elk van de 20 rijders heeft een link met België of de Belgische grand prix. Een overzicht aan de hand van de huidige WK-stand.