Peter Van de Veire krijgt ochtendshow bij Radio 2

“Groot nieuws vandaag: wij zijn heel blij om Peter Van de Veire te mogen verwelkomen als ochtendstem op Radio 2 vanaf 2023”, klinkt het op Instagram. “Welkom Peter, en wij eten graag chocoladekoeken als ontbijt.” Tussen 6 en 9 uur maakt de radio-dj een nationale ochtendshow. “Peter zegt: Goeiemorgen! met een klare blik op de wereld, Vlaanderen én de regio’s”, klinkt het in het persbericht bij de najaarsvoorstelling van de VRT.

Eind vorig jaar kondigde hij bij radiozender MNM nog zijn afscheid aan, na dertien jaar. “Ik doe het omdat het tijd wordt”, vertelde hij toen in deze krant. “Ik had voor mezelf uitgemaakt: tien jaar. Maar na tien jaar zeiden de bazen: Doe er nog een rondje bij. Ik heb dat gedaan. Maar ik wist: het wordt het laatste rondje. Ik voel me niet oud, maar ik ben wel vijftig en zit in een compleet andere leefwereld dan mijn jonge collega’s.” Het is niet zijn enige werk voor de VRT. Hij zal ook de presentatie van de preselecties voor het komende Songfestival op zich nemen. Dat die voor het eerst sinds 2016 terug zouden komen, maakte hij zelf bekend tijdens de finale van Zomerhit afgelopen zaterdag.

Op die manier heeft Van de Veires radiopensioen zo’n vijf maanden geduurd. Toch had hij vlak na zijn afscheid op 1 april bij MNM nog niet meteen werkplannen op tafel liggen. “Ik ga me de komende tijd bezighouden met de mensen die ik graag zie en die er de voorbije dertien jaar voor gezorgd hebben dat ik dit kon en mocht doen.”