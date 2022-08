Acteur Gary Busey ontkent aanranding: “Er is helemaal niets gebeurd”

Acteur Gary Busey ontkent de beschuldigingen die tegen hem zijn geuit. De 78-jarige Amerikaan zegt dat de verhalen over aanranding “verzonnen” zijn. “Er is niets gebeurd”, vertelt Busey aan entertainmentsite TMZ.

De acteur wordt ervan beschuldigd eerder deze maand meerdere vrouwen te hebben betast tijdens een evenement in New Jersey. Busey zou zijn gezicht bij de borsten van een dame hebben gehouden en hebben gevraagd “waar ze die had gekocht”. Een andere dame zegt dat hij haar bh-bandje probeerde los te maken. Ook zou hij in de billen van twee andere vrouwen hebben geknepen.

Volgens Busey is dat niet waar en zegt hij “slechts tien seconden” in de buurt van de dames te zijn geweest. “Daarna hebben ze een verhaal verzonnen dat ik ze heb aangerand. Dat heb ik niet gedaan.”

© AP

De politie liet afgelopen weekend weten dat de acteur verdacht wordt van onder meer aanranding en het verstoren van de openbare orde. Hij wordt volgens TMZ op 31 augustus voorgeleid.