Meghan Markle getuigt hoe baby Archie maar net ontsnapte aan brand in zijn slaapkamer

Archie, de driejarige zoon van de Britse prins Harry en Meghan Markle, is ruim twee jaar geleden eens op het nippertje ontsnapt aan een brand in zijn slaapkamer. Dat heeft de hertogin van Sussex gezegd in haar nieuwe podcast.

De eerste aflevering van ‘Archetypes’, de nieuwe podcast van Meghan Markle, werd dinsdag gelost op Spotify en kreeg de titel ‘The Misconception of Ambition’ (‘De misvatting van ambitie’) mee. In de aflevering praat de hertogin van Sussex met de Amerikaanse toptennisster Serena Williams.

De twee hebben het onder meer over de dubbele standaarden waarmee vrouwen worden geconfronteerd als ze als “ambitieus” worden bestempeld. Daarnaast hebben ze het ook nog over de moeilijkheden die ze hebben gekend als jonge moeders. Zo vertelt Markle onder meer hoe haar zoontje Archie - toen hij nog maar vier maanden oud was - ternauwernood is ontsnapt aan een brand in zijn slaapkamer. De feiten vonden plaats tijdens een koninklijke rondreis van Harry en Meghan in Zuid-Afrika.

Hoewel Archie op het moment dat de brand uitbrak, normaal gezien in zijn bedje moest liggen, had zijn toenmalige oppas Lauren hem mee naar beneden genomen toen ze even een snack ging halen. “In de tijd dat ze naar beneden ging, vatte de verwarming in de kinderkamer vuur”, aldus Markle. “Er was geen rookmelder. Iemand in de gang had de brand echter opgemerkt, ging de kamer binnen en bluste de brand.”