SINT-TRUIDEN

Dinsdag is bij burgemeestersbesluit beslist om de hondenvijver gelegen aan de Trudobron preventief te sluiten. Er is een vermoeden van blauwalgen. Die houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. De hondenvijver blijft gesloten tot onderzoek aantoont dat de waterkwaliteit in orde is.