SINT-TRUIDEN

Het betalend parkeren op de Olympialaan aan het Sportpark Haspengouw en het Lago Bloesemzwembad is voor de sportclubs, zoals duikschool Jaws, die meer dan één uur trainen een ramp. “Ook voor Lago en de horeca in de buurt is deze beslissing een doodvonnis”, zegt Laurent Schmitz, Duikschoolleider Jaws Freediving.