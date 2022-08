Man (76) sterft van verdriet om terminaal zieke echtgenote (73), drie dagen voor ze overlijdt: “Ik ga je missen mama, zorg goed voor papa”

Eén ouder verliezen is al zwaar, maar beide ouders verliezen in drie dagen tijd is nog veel zwaarder. De kinderen en kleinkinderen van Jean Wouters (76) en Hilde Creten (73) uit Aartselaar namen dinsdag in een gezamenlijke viering afscheid van hun moeder en vader, van hun bompa en oma. Jean stierf drie dagen voor zijn echtgenote, van verdriet, toen het tot hem doordrong dat Hilde, die al langer ziek was, nu echt stervende was.