Speelser en jonger, met een nieuwe rol voor Aster Nzeyimana: dit is het najaar van de VRT

Meer vrolijkheid op Eén

De voorbije seizoenen van Eén oogden soms erg beladen, alsof nagenoeg élk programma een maatschappelijk relevant onderwerp moest tackelen. Dat blijft nog steeds de opdracht van de VRT, maar er is meer ruimte voor reliëf. Voor lucht, plezier en zuurstof. “Die speelsheid zie je bijvoorbeeld bij onze zondagavondfictie Chantal, de spin-off van Eigen kweek met Maaike Cafmeyer”, zegt nethoofd Lotte Vermeir. Of bij Canvas, waar De ideale wereld wordt opgeschaald van twee naar vier afleveringen per week.

Tegenover elk nieuw format staat evenwel de terugkeer van een rist klassiekers. Er is vers bloed met De repair shop met Danira Boukhriss - dat volledig werd opgenomen in Bokrijk - waarin beschadigde voorwerpen met een grote emotionele waarde worden hersteld. Of De klim van je leven, waarin Eva De Roo op de fiets springt met mensen met een longaandoening voor een bergrit in de Dolomieten. Maar net zo goed keren pakweg Het huis, Onder vuur, Durf te vragen, Down the road, Reizen Waes en Over eten terug. Of dat kadert in bezuinigingen, omdat het makkelijker is om een programma door te trekken dan een compleet nieuwe blauwdruk te maken, wil Vermeir niet hebben gezegd: “We proberen zo weinig mogelijk op content te besparen.”

Voor wie het zich afvraagt: die langverwachte opvolger van FC De Kampioenen is er nog niet.

De volgende stap voor Aster Nzeyimana, en wat met Niels Destadsbader?

Sportjournalist Aster Nzeyimana wordt klaargestoomd voor een nieuwe, prominente rol aan de Reyerslaan. Hij is aan boord bij Those were the days, een docureeks over de Belgische discotheekscène die in eerste instantie op VRT Max wordt gelost, én hij vormt vanaf volgend jaar een opmerkelijk presentatieduo met Siska Schoeters in de groots opgezette talentenjacht The greatest dancer van Vlaanderen. Dat laatste lijkt een stijlbreuk met wat Nzeyimana vandaag doet, maar nethoofd Lotte Vermeir is overtuigd: “Aster is klaar voor een nieuwe stap, klaar voor entertainment.”

Aster Nzeyimana. — © VRT

Wat nog opvalt: bij datzelfde The greatest dancer is Niels Destadsbader aan boord als jurylid. Terwijl iemand van zijn kaliber, na een veelbesproken transfer van VTM, zo’n programma makkelijk had kunnen dragen. Vermeir noemt dat “een positieve keuze, want zijn rol zal groot zijn”. Dat hij tot nog toe iets te veel bankzitter was bij de VRT, wil ze evenmin beamen: “De voorbije weken presenteerde hij Zomerhit. Dit najaar hoor je Niels op Radio 2 rond het WK voetbal en hij is de spil in For one night only op Eén, waarin bekende gezichten door te strippen het taboe willen doorbreken rond teelbal- en prostaatonderzoek.”

VRT Max mikt op broodnodige verjonging

VRT Nu was na vijf jaar aan vernieuwing toe, en dat is een understatement. De dienst werd makkelijk naar huis gespeeld door pakweg VTM Go en het aanbod voelde lang als graaien in de koopjesbak. VRT Max moet nu “dé verzamelplek worden voor alle video- en audiocontent van de openbare omroep” en vertrekt vanuit de realiteit van veranderd kijkgedrag: iedereen kijkt on demand, waar en wanneer hij wil.

‘Chantal’. — © © VRT - NyklyN

Het platform – met een eigen app – biedt behalve een bibliotheek ook exclusieve content aan, vooral gericht op een jonger publiek. In fictiereeks Knokke off, met Pommelien Thijs, gaan twintigers op zoek naar liefde en zichzelf en Roomies toont de zoektocht van twee lesbische vriendinnen naar hun identiteit. De docureeks Fire: vroeg op pensioen volgt jongeren die streven naar financiële vrijheid vóór hun dertigste, maar net zo goed heeft de nieuwe podcast van Thuis er een plaats.

VRT Max komt naar analogie met Netflix ook met een aparte zone voor kinderen, zal ook livestreams aanbieden en suggesties doen op basis van je profiel. Programma’s uit het avondblok worden bovendien al de dag zelf om 6 uur ’s ochtends aangeboden. Maar dat betekent niet dat de klassieke televisie helemaal wordt losgelaten. “Veel mensen hebben nog behoefte aan een uitgebalanceerd menu dat hen door de zender wordt aangereikt. Soms willen ze gewoon instappen, zonder keuzestress”, klinkt het.

‘Hotel Romantiek’. — © © VRT

Méér Canvas, en vroeger

Canvas schakelt een versnelling hoger. Het aanbod wordt uitgebreid, waardoor de zender al om 17 uur start – zij het vooral met herhalingen. Blikvanger dit najaar wordt de tafelquiz 25 jaar Canvas, gepresenteerd door Phara de Aguirre en Thomas Huyghe. Een nacht in het museum klinkt als een Ben Stiller-filmkomedie, maar vergis je niet: Thomas Vanderveken brengt een nacht door in het KMSKA met bekende kunstliefhebbers om een werk grondig te leren kennen. Wij vrouwen maakt dan weer de balans op van de positie van vrouwen in onze samenleving.Kampioenenjaar zoomt dit najaar in op 2011, het jaar waarin voetbalploeg KRC Genk landskampioen werd. Mede dankzij supertalenten Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois, terwijl ook andere toppers van de ‘gouden generatie’ de neus aan het venster staken.

Ook uitkijken naar

Homo universalis: Het populaire format uit Iedereen beroemd gaat solo.

Uncle Martin: Martin Heylen in het spoor van zijn grootouders, die met de Red Star Line naar Amerika trokken.

Het verhaal van Vlaanderen (2023): Tom Waes duikt in de geschiedenis van onze contreien.

De club (2023): Fictie over die koppels die bevriend raken in de wachtzaal van de dienst fertiliteit.

Het nieuwe seizoen van Eén start op maandag 29 augustus