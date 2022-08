Dinsdag kwam de brandweer een ondergronds wespennest verdelgen bij Ine en haar opa Hubert in Alken. “Ze hebben het nest langs de twee ingangen bewerkt.” — © Karel Hemerijckx

Hasselt

De drie Limburgse brandweerzones hebben dit jaar samen al liefst 13.825 wespennesten aangepakt. “Ter vergelijking: in 2021 waren dat er 2.641 en we hebben nu nog wel even te gaan”, zegt de Noord-Limburgs zonecommandant Jan Jorissen. “We zijn wellicht op weg naar een record.”