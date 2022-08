Remco Evenepoel geniet van ijsbad na eerste rit op Spaanse bodem: “Dit was een geslaagde dag”

Remco Evenepoel kwam in het Baskenland na de allereerste rit met hoogtemeters in de groep van dagwinnaar Primoz Roglic als achtste over de streep. “Ik houd er een goed gevoel aan over”, aldus Evenepoel. “Ik heb geen tijd verloren, maar wel bonificatieseconden, maar dat is nu eenmaal het lot in een grote ronde. Dit was een geslaagde dag.”

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl hechtte er weinig belang aan dat hij daardoor al op 27 seconden van Roglic staat in de stand. “Niet echt. Ik had liever ook wat bonusseconden gepakt, maar je kan niet alles willen in het leven. Het belangrijkste is dat ik geen extra seconden heb verloren.”

“Mijn gevoel op de slotklim? Ça va. Eén kilometertje bergop is natuurlijk heel intensief en heel specifiek. Het is iets waarop ik al lang niet meer getraind heb, maar ik moest gewoon mee zijn en geen tijd verliezen. Ik denk dat er achter mij een gaatje is gevallen. Als het zo hard omhoog gaat, is het altijd toch het gevaar van zulke aankomsten. Ik keek voor mij uit om mijn eigen ding te doen en geen tijd te verliezen. Wou Julian sprinten, dan moest ook hij zijn eigen ding doen. Had ik net iets meer geloof in mezelf voor de spurt, dan kon ik misschien enkele plaatsen dichter zijn geëindigd”, aldus de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl.

Alaphilippe had de benen niet

“Ik denk dat over het algemeen onze missie geslaagd is. We wilden proberen de rit te winnen met Julian Alaphilippe, maar als je de benen niet meer hebt, dan gaat dat niet. Het was ook heel warm op het einde na een dag waarin er heel de rit door heel hard werd gereden. Het was zeker geen gemakkelijke dag. En met zicht op morgen (woensdag) en donderdag, gaat dat misschien zelfs doorwegen. Zo’n ijsbadje nadien doet wel extra deugd. Zeker. Dat was welgekomen.”

Evenepoel gaf toe dat hij geen intenties had toen hij aan de leiding de afdaling van de Herrera begon. “We zaten er toch. Er was gesprint voor de bonificatieseconden. We wisten hoe snel en technisch de afdaling was, dus was het beter om voorin te blijven. Als je snelheden tegen de honderd kilometer per uur haalt, dan weet je dat het achteraan na de bochten sprinten en optrekken is. Als je op kop de afdaling neemt, dan heb je minder energieverlies dan dat je in positie twintig à dertig zit. Het was niet specifiek mijn plan, maar het was mijn bedoeling om er veilig te zitten. We wisten dat het wind mee was en dat het heel steil was. Ach, er zijn nog zoveel ritten in deze Vuelta. Ik herhaal het: ik denk dat voor vandaag de missie geslaagd was”, zei de Vlaams-Brabander in Laguardia na een verkwikkend ijsbad.