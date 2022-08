Merkel krijgt Unesco-Vredesprijs na inspanningen voor vluchtelingen

“Alle juryleden waren geraakt door haar moedige besluit in 2015 om meer dan 1,2 miljoen vluchtelingen te verwelkomen, met name uit Syrië, Irak, Afghanistan en Eritrea”, aldus juryvoorzitter en voormalig Nobelprijswinnaar voor de Vrede Denis Mukwege, die benadrukt dat Merkel daarmee haar stempel heeft gedrukt op de geschiedenis.

Audrey Azoulay, de directeur-generaal van Unesco, prees Merkel ook en zei dat haar overwinning onderstreept dat “het verwelkomen van migranten en vluchtelingen een belangrijk punt van zorg is”.

De Vredesprijs, die officieel Félix Houphouët-Boigny-UNESCO Vredesprijs heet, is vernoemd naar de voormalige president van Ivoorkust. Hij wordt sinds 1989 elk jaar toegekend aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben ingespannen voor het bevorderen, het onderzoek of het veilig stellen van de vrede. Het is nog onduidelijk wanneer de prijs zal worden overhandigd aan Merkel, die vorig jaar de politiek verliet na vier termijnen als bondskanselier.

In de zomer van 2015, toen vluchtelingen Europa binnenstroomden, opende Merkel de grenzen van haar land en kwam ze meermaals in het nieuws met haar “Wir schaffen das”-uitspraken. Uiteindelijk trok ze haar pro-immigratie standpunt in toen de steun onder het publiek en binnen haar partij afbrokkelde.