39-jarige glazenwasser die liefdesrivaal doodschoot blijft in cel

Stijn M. moest dinsdag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde verschijnen. Hij blijft voorlopig in de cel. — © fb, pvs

Maandagochtend gebeurde in een residentiële wijk in het landelijke Eksaarde bij Lokeren het ondenkbare. Stijn M. kon het niet verkroppen dat de vrouw op wie hij smoorverliefd was en met wie hij een korte relatie mee had, weer was ingetrokken bij Frank D.V., de man van haar twee kinderen.

Vrouw op tijd gevlucht

Stijn M. trok naar het huis van Frank D.V. (42) en doodde hem met drie kogels in het Speelbos. Na de feiten verschanste hij zich in het huis van het slachtoffer. De vrouw van het slachtoffer, die zich op dat moment ook in het huis bevond, was tijdig kunnen vluchten. De politie kwam met man en macht ter plaatse en kon na vier uur de schutter overtuigen om zich over te geven.

Dinsdag werd M. omstreeks 13.30 uur binnengebracht in het gerechtsgebouw in Dendermonde voor een eerste confrontatie met de onderzoeksrechter. Die besliste na een twee uur durend gesprek om zijn aanhouding te verlengen. Dat werd bevestigd door zijn advocaat Jaak Haentjens, die verder geen inhoudelijke commentaar wilde geven over de uitvoerige gesprekken die gehouden zijn op het kantoor van de onderzoeksrechter.

Vrijdagochtend zal Stijn M. voor de raadkamer moeten verschijnen, die over zijn voorlopige hechtenis zal oordelen.