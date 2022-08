Kernuitstap in eerste fase: over maand wordt eerste kernreactor van net gekoppeld

Dag op dag over een maand, namelijk in de nacht van 23 op 24 september, wordt kernreactor Doel 3 van het net afgekoppeld. De wet op de kernuitstap schrijft een afkoppeling voor ten laatste op 1 oktober. Daarmee gaat de eerste Belgische kernreactor offline.

Sinds midden juli draait Doel 3 al aan een lager vermogen, omdat de splijtstof uitgeput raakt en dus minder energie bevat, legt Engie-woordvoerster Nele Scheerlinck uit. “Dat vermogen zal blijven zakken en tegen 23 september zal de reactor nog ongeveer 60 procent van zijn volledige capaciteit opwekken.”

In de eerste weken na de afkoppeling zullen de activiteiten lijken op die van een gewone onderhoudsstop, zoals die vorige zomer nog heeft plaatsgevonden, vertelt Scheerlinck. “Dan laten we de reactor afkoelen. Een paar dagen later wordt dan de kern opengemaakt en wordt de splijtstof eruit gehaald. Die splijtstof moet dan enkele jaren afkoelen in speciale dokken in de centrale zelf.”

De grote afbraakwerken vinden pas plaats over enkele jaren.

De sluiting van reactor Tihange 2 staat gepland voor 1 februari volgend jaar.