‘The Good Doctor’ krijgt spin-off

The Good Lawyer krijgt niet het ziekenhuis maar de rechtszaal als decor, maar bevat daarnaast wel een aantal overeenkomsten met de moederserie. Hoewel de casting nog niet is afgerond staat al vast dat de hoofdrol is weggelegd voor een vrouw. De personages zullen voorgesteld worden in de 13e aflevering van het nieuwe seizoen van The Good Doctor, die eind dit jaar op het scherm komt in Amerika. Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) komt daarin in problemen en heeft een goed advocaat nodig. Deze blijkt, net zoals Murphy, een autistische stoornis te hebben maar ook een briljante carrière. Niet veel later zal de advocate overgeheveld worden naar de spin-off.