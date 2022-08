Kopstuk ‘Mocro-maffia’ hintte op moordaanslag misdaadjournalist: “Die vieze hond moet boeten”

Saïd Razzouki, volgens justitie in Nederland de rechterhand van topcrimineel Ridouan Taghi, uitte via een versleutelde telefoon vanuit zijn cel in Colombia ernstige bedreigingen tegen misdaadverslaggever John van den Heuvel van de Nederlandse krant De Telegraaf.

De telefoon werd twee jaar geleden gevonden in de cel van Razzouki, die in Colombia was opgespoord en gearresteerd. Het Nederlands Forensische Instituut slaagde er pas onlangs in om het toestel te kraken. Speurders vonden in het geheugen een conversatie tussen Razzouki en een medeverdachte over een vermeende samenwerking tussen Van den Heuvel en een kroongetuige.

Razzouki zegt in een conversatie dan onder meer over Van den Heuvel: “Daarom die hond John moet boeten. Hij denkt dat hij nu veilig is. Ik hoop dat hij meer beweegt (…). Ja broer, echt een vieze hond maar moet gewoon hard aanpakken. Hoop dat ik wat jaren hier nog ben dan kunnen we ook goed jagen want is te lang stil.”

Van den Heuvel is vorige week door de politie geïnformeerd over de conversatie, die er volgens justitie mogelijk op duidt dat Razzouki met “die John moet boeten” hint op een moordaanslag. Razzouki hoopte kennelijk nog langer in Colombia te blijven zodat hij van daaruit beter kon “jagen” op Van den Heuvel.

“Illegale activiteiten vanuit cel”

“Dit verbaast me niet. Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten”, reageert Van den Heuvel. “Ik ben blij met een goede politiebescherming, maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten. Het is overigens compleet onzin dat ik de kroongetuige of met een ‘alliantie’ samenwerkte. Het geeft alleen maar het paranoïde en criminele denkpatroon van sommige criminelen aan.”

Saïd Razzouki.

De Telegraaf onthulde in september 2020 dat de beveiligde telefoons en twee gewone toestellen kort daarvoor in de Colombiaanse cel van Razzouki waren gevonden. De hoofdverdachte in het zogenaamde Marengoproces werd in december 2021 uitgeleverd aan Nederland. Razzouki werd op 7 februari 2020 gearresteerd na een klopjacht van een speciaal team van de Colombiaanse politie. Undercoveragenten vonden hem na een maandenlange operatie op een schuiladres in Medellín, de cocaïne-hoofdstad van Colombia.