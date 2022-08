Officieel: Standard betaalt 1,6 miljoen euro voor Israëlische flankaanvaller Osher Davida

‘On veut des transfers!’, riep het Standard-publiek zondag nog tegen OH Leuven (1-3). Twee dagen later werden ze op hun ‘wenken’ bediend. Beter laat dan nooit. Nadat hij maandag zijn medische testen had afgelegd, tekende de 21-jarige flankaanvaller Osher Davida dinsdag zijn vierjarig contract in Luik. Voor de Rouches is de jonge Israëli nog altijd mààr hun derde zomertransfer na de geblesseerde spits Noah Ohio en linksback Jacob Barrett Laursen, die nog niet kan overtuigen.

De nieuwe eigenaars van Standard kunnen dus wel een transfersuccesje gebruiken. In ruil voor een transfersom van 1,6 miljoen euro hebben ze met Davida alvast één van de rijzende sterren uit het Israëlische voetbal gestrikt. Als snelle rechtsbuiten met een goeie linkervoet brak hij twee jaar geleden door bij Hapoel Tel Aviv, waar hij het laatste deel van zijn opleiding kreeg en vorig seizoen topschutter werd met acht doelpunten in 34 wedstrijden.

De nieuwe eigenaars van Standard kunnen dus wel een transfersuccesje gebruiken. In ruil voor een transfersom van 1,6 miljoen euro hebben ze met Davida alvast één van de rijzende sterren uit het Israëlische voetbal gestrikt. Als snelle rechtsbuiten met een goeie linkervoet brak hij twee jaar geleden door bij Hapoel Tel Aviv, waar hij het laatste deel van zijn opleiding kreeg en vorig seizoen topschutter werd met acht doelpunten in 34 wedstrijden.