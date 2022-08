Limburgse brandweerzones stevenen af op recordaantal wespennesten

“De drie Limburgse hulpverleningszones verdelgden in juli alleen al 8.866 nesten. De 742 openstaande aanvragen zullen we de komende dagen proberen aan te pakken. In totaal verdelgden we in Limburg dit jaar 13.825 nesten, vorig jaar ging dat maar om 2.641 nesten. De kans is erg reëel dat we dit jaar richting een record gaan”, zegt zonecommandant Jan Jorissen van de zone Noord-Limburg.

Er zijn op dit moment veel wespen door het droge voorjaar en de erg warme zomer. “Aan de aanvragen om nesten te verdelgen merken we dat de wespen meer dan ooit terug van weg geweest zijn. De gewone wesp kan flink vervelend zijn maar toch willen we vragen om niet elk nest meteen te verdelgen. Wespen zijn nuttige beestjes en eten per dag onder meer heel wat muggen, vliegen en bladluizen. We moeten leren leven met de natuur. Indien te veel last, als ze bijvoorbeeld de woning binnendringen, kan een privéfirma of de brandweer het nest komen verdelgen. De brandweer doet dat met adequate middelen, maar houd wel rekening met de langere wachttijd”, aldus Dominic Knapen, zonecommandant Oost-Limburg.

Dan zijn er nog de Aziatische hoornaars. De Europese hoornaar vormt geen gevaar voor de andere inheemse insecten in onze regio. De agressieve Aziatische hoornaar daarentegen verorbert in een hoog tempo onze bijen. “Daarom meld je een nest of zelfs een exemplaar zo snel mogelijk aan Vespawatch. Bij dringende gevallen om een nest Aziatische hoornaars te verdelgen krijgen we een melding via Vespawatch of via het Vlaams Bijeninstituut dat door de Vlaamse overheid is aangesteld om deze hoornaars te verdelgen. In Limburg hebben we een team van brandweerlieden opgeleid die met speciaal materiaal dergelijke nesten aanpakken. Tot nu toe heeft de Limburgse brandweer nog maar drie nesten van Aziatische hoornaars moeten verdelgen”, aldus Bert Swijsen, zonecommandant Zuid-West Limburg.