TREND. Een vleugje nostalgie en veel comfort: zo draag je een outfit van badstof

Baby’s en peuters lopen al jaren schattig te wezen in outfits van badstof, nu is het aan volwassenen. Van slofjes tot volledige ensembles: het materiaal is deze (na)zomer onmisbaar in je kleerkast. Verantwoord het voor jezelf gerust als een praktische aankoop, want tijdens zweterige dagen met temperaturen rond de dertig graden ben je instant afgedroogd.

Of je er nu een badstoffen jurkje, short of shirt uitpikt: je gooit het makkelijk aan en het ziet er heerlijk nonchalant uit. Ook naast het strand. Niet overtuigd? Dan haalt een rondje outfits kijken op Instagram je misschien wel over de streep. Ook grote modemerken waaronder Prada, Miu Miu en Jacquemus zijn mee met de trend. (Lees verder onder de foto’s)

Een tip: kies voor een licht bovenstuk. Ga je namelijk voor oversized, dan zit je snel met een pak stof waarvan je het net warmer krijgt. In dat geval is het materiaal aangenamer dragen in de frissere avonduren, net na een verkwikkende douche. Dan is het alsof een knusse badjas of -handdoek je blijvend omhelst op een terrasje of tijdens een avondwandeling.

Shopping:

Slippers - Prada - 680 euro

Hoedje - Bash - 80 euro

Grasgroene blousejurk - NA-KD - 59,95 euro

Playsuit - Calvin Klein - 69,90 euro

Oranje shortje - A.S.Adventure - 15 euro

Top - H&M - 14,99 euro

Jumpsuit met spaghettibandjes - Edited - 39,90 euro