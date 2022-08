Je krijgt er rillingen van: NASA deelt opname van hoe een zwart gat klinkt

Angstaanjagende geesten of een zwart gat? NASA deelde zondag een opname afkomstig van de

Perseus cluster, waarop het geluid van een zwart gat te horen valt. “Een cluster van sterrenstelsels heeft zoveel gas dat we echt geluid hebben opgepikt. Bij NASA hebben we het versterkt en vermengd met andere gegevens, zodat we het zwart gat kunnen horen”, klinkt het. De griezelige audio werd op sociale media vooral vergeleken met sciencefictionfilms en hongerige magen.