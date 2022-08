“Chateau Meiland bestaat over vijf jaar niet meer”

Martien Meiland gaat ervan uit dat ‘Chateau Meiland’, de realityserie rond zijn familie, over vijf jaar niet meer bestaat. Dat vertelt de 60-jarige televisiepersoonlijkheid in gesprek met het Nederlandse magazine Veronica Superguide. “Dan ben ik lekker met de kleinkinderen bezig.”

Maar zijn kleinkinderen zijn niet de enige reden waarom Martien ooit denkt te stoppen met het programma. “Als de kijkcijfers instorten, stoppen we, tot dan blijven we doorgaan”, legt de voormalige kasteelheer uit. Met zijn partner Erica Renkema heeft Martien twee dochters: Maxime en Montana. Het stel heeft ook al twee kleindochters: Claire en Vivé. Daar hoopt Martien over vijf jaar zijn tijd dus mee door te brengen. “Misschien hebben Montana en Dirk dan ook wel een kind.”

© ISOPIX

Het avontuur van de familie Meiland begon toen zij een kasteel kochten in Frankrijk waar zij een bed & breakfast runden. Inmiddels woont de familie alweer een aantal jaar in Nederland, waar de opnames van de realityserie onverminderd doorgaan. In het nieuwste seizoen van ‘Chateau Meiland’, dat in ons land op Play5 wordt uitgezonden, zal het huwelijk van dochter Maxime met haar man Leroy Molkenboer centraal staan.