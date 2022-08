Tijdelijke oplossing voor ‘vergeten’ slachtoffers Borealiswerf: 17 uitgebuite arbeiders uit onveilig pand gehaald

Na een lange lijdensweg is er eindelijk onderdak gevonden voor de 17 ‘vergeten’ slachtoffers van economische uitbuiting op de bouwwerf van Borealis. Door de enorme toestroom van slachtoffers liep de opvolging van hun dossier bij het arbeidsauditoraat en hulporganisatie Payoke vertraging op. Sinds begin juli verbleven de slachtoffers zonder enig vooruitzicht in het pand van hun uitbuiter. Met de hulp van de stad Antwerpen vonden ze nu een tijdelijke oplossing.

Slachtoffers van mensenhandel worden in Vlaanderen normaal gezien begeleid door hulpcentrum Payoke. De organisatie werd echter overrompeld door het grote aantal slachtoffers, waardoor onder andere 17 Bengalezen niet meteen nieuw onderdak en de nodige bescherming kregen. In afwachting van de behandeling van hun dossier verbleven ze in het pand dat werd gehuurd door hun vermoedelijke uitbuiter, het Italiaanse bouwbedrijf Irem.

Bovendien bezocht een vertegenwoordiger van het bedrijf de slachtoffers regelmatig om hen naar het buitenland te lokken met nieuwe arbeidsvoorwaarden. Ze leefden er in voortdurende angst zonder vooruitzichten. Daarbovenop moest het pand op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA) ontruimd worden wegens grove tekortkomingen op het vlak van brandveiligheid.

Tijdelijke hulp

Dinsdagmiddag werden de slachtoffers door de Antwerpse politie en de sociale diensten uit het pand geëvacueerd en ondergebracht op een veilige plek. “Wanneer andere bestuursniveaus hun verantwoordelijkheid niet opnemen, kunnen we niet anders dan onze verantwoordelijkheid opnemen en deze slachtoffers een oplossing bieden”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester.

“Het pand moest ontruimd worden en we konden hen niet op straat laten staan.” Vermant verduidelijkt dat het om tijdelijke hulp gaat in afwachting van de verdere behandeling van het dossier. “Al deze mensen hebben interessante profielen en zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Het zou voor iedereen een goede zaak zijn mochten ze snel hun weg vinden naar werk.”

Ook schepen voor sociale zaken Tom Meeuws (Vooruit) bevestigt dat er een oplossing is gevonden voor de slachtoffers. “Hoewel het om tijdelijke hulp gaat, moeten we er absoluut voor zorgen dat deze mensen niet opnieuw worden uitgebuit zodra ze ergens aan de slag gaan”, klinkt het. “We mogen geen draaideur creëren waarbij ze opnieuw bij de hulpverlening moeten komen aankloppen. Daarom blijft begeleiding tijdens het gerechtelijk onderzoek en hun verdere professionele traject noodzakelijk.”

Huisjesmelkerij

Naar aanleiding van onze berichtgeving dinsdag, benadrukt het kabinet van de burgemeester dat het nodig is de strijd tegen huisjesmelkerij op te voeren. Uit onderzoek van Gazet van Antwerpen blijkt immers dat vastgoedbedrijven op grote schaal grof geld verdienen met het verhuren van onveilige en uitgeleefde woonblokken. Aannemers brengen er grote aantallen bouwvakkers in onder. Vaak leven ze er in erbarmelijke en onveilige omstandigheden.

“De strijd tegen huisjesmelkers wordt onder meer gevoerd door acht medewerkers van de stedelijke dienst Woontoezicht. Zij voeren gemiddeld jaarlijks tussen 3.000 en 3.500 woonstcontroles uit. Zij controleren onder meer of de elektriciteits- en verwarmingsinstallatie veilig zijn en goed werken, of er voldoende verluchting is van de kamers en er geen vochtproblemen zijn. Zo moet er koud en warm water zijn in de keuken en de badkamer. Ook de brandveiligheid wordt gecontroleerd. Op basis van een score wordt een woning dan ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard.”