9-jarige Olivia doodgeschoten in huis in Liverpool: “We moeten vinden wie hiervoor verantwoordelijk is”

In de Engelse stad Liverpool is maandagavond een negenjarig meisje doodgeschoten in haar huis, toen een onbekende man zich naar binnendrong in een poging om weg te komen van een schutter. Dat heeft de politie bekendgemaakt. “We moeten iedereen vinden die hiervoor verantwoordelijk is”, aldus de lokale politiechef.

Twee mannen zouden maandagavond rond 22 uur (plaatselijke tijd) op straat benaderd zijn door een persoon met een vuurwapen en renden weg toen er werd geschoten. De moeder van het meisje had de deur geopend nadat ze de geweerschoten hoorde, waarna een 35-jarige man zich een weg naar binnen baande, zo meldt de politie. Hij werd achtervolgd door de schutter.

Terwijl de moeder de deur probeerde dicht te doen, loste de schutter verschillende schoten. De moeder werd geraakt in haar pols. Haar dochter, de negenjarige Olivia Pratt-Korbel, stond achter haar en werd geraakt in de borst, schrijft BBC. De schutter loste nadien nog twee schoten en raakte de vluchtende man, die geen connecties heeft met het gezin, meermaals in het bovenlichaam.

Politiechef Serena Kennedy spreekt van een “schokkende en afschuwelijke” gebeurtenis. Het is niet duidelijk waar de schutter, die vermoedelijk een man is en maandagavond een zwarte jas, zwarte bivakmuts en zwarte handschoenen droeg, precies is. Er wordt ook naar de andere man gezocht op wie werd geschoten. “We moeten iedereen vinden die hiervoor verantwoordelijk is”, aldus Kennedy. “Niet alleen de schutter, we moeten ook uitzoeken wie het wapen geleverd heeft en wie dit verschrikkelijke incident heeft geregeld.”

De negenjarige Olivia was een “vrolijk meisje, die altijd anderen wilde helpen”, zo heeft haar leerkracht Rebecca Wilkinson gezegd aan de Britse openbare omroep. “Ze had een goed hart, een prachtige glimlach, een leuk gevoel voor humor en een sprankelende persoonlijkheid. We zullen haar enorm missen.”