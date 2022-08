Oekraïne ontkent iets te maken te hebben met moord op Daria Doegina: “Wij werken niet op deze manier”

De 30-jarige Daria Doegina kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven in de buurt van Moskou, toen haar auto vanop afstand tot ontploffing werd gebracht. Volgens de Russische inlichtingendienst FSB was de bomaanslag het werk van Natalia Vovk, een Oekraïense vrouw die intussen naar Estland gevlucht zou zijn.

Doegina werkte voor de Russische staatsmedia en werd beschouwd als een vurige voorstander van de Russische inval in Oekraïne. “Journalist, geleerde, filosoof, oorlogscorrespondent, zij diende eerlijk het volk, het vaderland en toonde door haar daden wat het betekent om een patriot van Rusland te zijn”, schreef de Russische president Vladimir Poetin in een bericht op Telegram.

Kiev heeft nu formeel ontkend achter de aanslag op Doegina te zitten. “We werken niet op deze manier”, zo verklaarde Oleksiy Danilov, hoofd van de Oekraïense nationale veiligheidsraad. “We hebben belangrijker taken voor onze jongens en meisjes. De FSB heeft dit gedaan en suggereert nu dat een van onze mensen het heeft gedaan”, zo verklaarde Danilov op de Oekraïense tv. Hij verklaarde verder nog dat de Russen een reeks aanslagen in eigen land plannen om de bevolking te mobiliseren voor de oorlog.

Ook Mykhailo Podolyak, adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, deed de Russische beschuldigingen af als “fictie”.

Doegina werd dinsdag begraven in Moskou. De afscheidsplechtigheid werd door honderden mensen bijgewoond.