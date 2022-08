Bij een ongeval in de Drie Gezustersstraat in Sint-Truiden is een bestuurder maandagavond rond 18.30 uur de controle over het stuur verloren. Daarbij raakten een 28-jarige M.K., de 29-jarige P.S., 3-jarige J.K. en baby S.K. uit Sint-Truiden raakten gewond.

maw