Beringen

Liefst 10.000 jobstudenten zijn deze zomer aan de slag in een woonzorgcentrum, een derde meer in vergelijking met 2019. “Het is een uitstekende opstap naar een carrière in de sector”, beaamt kersvers zorgkundige Jelle Liefsoens (21) uit Beringen. Na twee zomers als vakantiewerker kreeg hij begin juli een vast contract aangeboden.