Twee twintigers aangehouden na incident met kalasjnikov in Gent, maar advocaat verzet zich

In het onderzoek naar het incident waarbij jongeren rondliepen met een kalasjnikov in de Rabotwijk , zijn dinsdag twee twintigers aangehouden. Dat besliste de raadkamer. De advocaat van één van de verdachten schreeuwt de onschuld van zijn cliënt uit. “We gaan ons dan ook verzetten tegen deze beslissing.”

De buurt rond het Gents justitiepaleis stond vrijdag in rep en roer. Heel wat politiewagens en de speciale interventieploeg: het GIA-team maakte zich klaar om in te grijpen. Een bewoner meende in een parkje in de Wondelgemstraat een groepje minderjarigen te zien rondlopen met een kalasjnikov.

Oorlogswapen

De politie ging meteen ter plaatse en kon de situatie snel onder controle krijgen. Verschillende personen die in de buurt waren - zowel meerderjarigen als minderjarigen - werden daarop verhoord om uit te zoeken wie uiteindelijk met dat oorlogswapen rondliep en wat zijn plannen waren.

Drie meerderjarigen werden uiteindelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter en twee daarvan werden aangehouden: een 21-jarige Gentse Bulgaar en een 24-jarige Belg. Zij moesten dinsdag voor de raadkamer in Gent verschijnen, die zou beslissen over hun mogelijke verdere aanhouding.

Beroep aantekenen

“Mijn cliënt heeft hier niets mee te maken. De persoon die rondliep met het wapen is nog steeds op vrije voeten”, pleitte advocaat Thomas Gillis, die de 21-jarige bijstond. De advocaat vroeg dan ook om zijn client vrij te laten, maar de raadkamer besliste om beide mannen in de cel te houden.

“Een onbegrijpelijke beslissing”, zegt advocaat Gillis. “Mijn cliënt is totaal onschuldig en ik zal dan ook alles doen om hem vrij te krijgen. We gaan direct beroep aantekenen tegen deze beslissing van de raadkamer en hopelijk zal de kamer van inbeschuldigingstelling hem binnenkort wel vrijlaten.”