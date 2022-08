Jos verliest unieke collecties bij brand: “5.000 strips en biermuseum in vlammen opgegaan”

Het noodlot sloeg afgelopen weekend toe in het Antwerpse Kessel, waar het huis van Jos Gysels (55) en Rita Bogaerts (63) volledig vernield werd door de vlammen. De twee zijn heel hun hebben en houden kwijt, maar Jos’ gemoed schiet pas helemaal vol als hij praat over zijn unieke verzamelingen aan strips en bieritems die in de brand gebleven zijn. De familie is ondertussen begonnen met een steunactie om geld in te zamelen voor de heropbouw.