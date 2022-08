De haven aan Quartier Bleu zit vol verhalen: “Tijdens de oorlog moesten joden van onze jacht vluchten”

Waar vier je beter vakantie dan aan het water? Wij slenteren een hele zomer langs Limburgs mooiste jachthaventjes, benieuwd naar wat er te beleven valt. Deze week: de haven van Hasselt is er eentje vol verhalen. “Als de Wodan kon spreken, zouden we onze oren niet geloven.”

‘Het nieuwe Venetië’, ‘Ibiza in Vlaanderen’ of ‘een stukje Saint-Tropez in Limburg’. De verwachtingen van de Hasseltse kanaalkom waren de voorbije jaren torenhoog. Nu de golven eindelijk tegen vernieuwde kades klotsen en de zomerzon het water al maanden doet glinsteren, geloven ook wij dat je niet langer de Route du Soleil moet volgen voor een portie vakantiegevoel. “Een haven in het midden van een stad is best uniek”, zegt Raymond Heeren, penningmeester van jachtclub HYAC vzw. “Als je hier aangemeerd ligt, is alles dichtbij: supermarkten, kledingwinkels, cultuur en restaurantjes. We hebben ongeveer honderd aanmeerplaatsen, waarvan een dertigtal voor passanten.”

De Hasseltse kanaalkom is al een poosje under construction. De afgelopen jaren werden zowel de oostkade als de westkade van de kanaalkom verlaagd en vernieuwd. “In augustus zijn de werken aan ‘de kop’ gestart”, vervolgt Raymond. “De stad wil dat stuk transformeren tot parkzone die tijdens evenementen op en naast het water dienst doet als amfitheater. Ook ons clubhuis zal verhuizen. Het oude wordt afgebroken en er komt een nieuw drijvend clubhuis - met horecagedeelte - in het wateroppervlak links van de huidige inkom en toegangsbrug.”

Dirk Ramakers en zijn vrouw Lieve zijn al tien jaar eigenaar van de Wodan in de jachthaven van Hasselt. — © Luc Daelemans

Het hoeft niet te verbazen dat er in hartje Hasselt nogal wat juweeltjes dobberen. Maar ook boten met juweeltjes van verhalen. Dirk Ramakers is al tien jaar eigenaar van de Wodan, een boot waarvan niemand weet hoe oud ze exact is. “De eerste foto van de jacht dateert uit 1937. De Wodan zou het eerste stuk van het Albertkanaal tussen Luik en Lanaken bevaren hebben tijdens de feestelijke opening.”

Van de vele eigenaars die de boot gekend heeft, spreekt de Joodse familie in de vooroorlogse periode het meest tot de verbeelding. “Een tragisch verhaal”, begint Dirk, “want de familie wilde naar Engeland vluchten met de boot, maar dat is hen niet gelukt. Het hele gezin kwam om tijdens de Holocaust en de boot werd in beslag genomen door de Duitsers. Na de oorlog doken er nieuwe kopers op en werd de boot grondig gerestaureerd.”

Aan het wapenschild kan je nog zien dat het om een klassieke boot gaat: “Een vijfpuntige ster die gek genoeg niks met de Joden zou te maken hebben”, legt Dirk uit. — © Luc Daelemans

“De laatste eigenaar voor mij was een dijkwachter uit Neeroeteren. Mijn vader was in het bezit van een jachtje naast het huis van die dijkwachter. Ik kende de Wodan dus al heel goed toen ik hem tien jaar geleden kocht.”

Aan de klinknagels kan je volgens Dirk nog zien dat het een klassieke boot is. “En aan het oude wapenschild: een vijfpuntige ster die gek genoeg niks met de Joden zou te maken hebben. De verhalen over de Wodan zijn helaas enkel mondeling overgeleverd. Een zoektocht naar gedetailleerde informatie heeft niks opgeleverd. Maar misschien maakt dat deze jacht net zo bijzonder. Als de Wodan kon spreken, zouden we onze oren wellicht niet geloven.”

Vijf tips in de buurt

1. Proef de Spaanse keuken bij El Fuego

De koks van El Fuego hebben al meer dan tien jaar ervaring als chef in toprestaurants in Spanje en Zuid-Amerika. Zowel de vis- als vleesgerechten worden dagvers in houtskoolovens bereid.

Slachthuiskaai 7a in Hasselt. Info: www.elfuego.be

© El Fuego

2. Spot street art op de Hasseltse kunstroute

De Hasseltse kunstroute werd zopas geüpdatet en zit boordevol verrassingen. Zo is er het nieuwe gebouw van Z33 – Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur – dat internationaal hoge ogen gooit. Onderweg kom je publieke kunst tegen zoals ‘Batapillo’ van Panamarenko en ‘Het Waterpad’ van Piet Stockmans, maar loop je ook langs meer dan tachtig street art-werken verspreid over heel de stad.

Je kan de KunstRoute gratis afhalen bij Visit Hasselt, Maastrichterstraat 59 in Hasselt of download hem gratis via www.visithasselt.be

© Jonathan Ramael

3. Pagina’s verslinden bij boekhandel Grim

Een van de vele knusse winkeltjes in het historische centrum van Hasselt is boekhandel Grim. De uitbaters van de onafhankelijke boekhandel op de hoek van de Maastrichter- en Capucienenstraat geven ook graag leesadvies op maat.

Maastrichterstraat 83 in Hasselt. Info: www.boekhandelgrim-webshop.be

© RR

4. Hapje en tapje bij Westpunt

Op het terras van Westpunt in Hasselt waan je je een beetje op een eiland. De zaak, gelegen aan de westelijke côté van Hasselt, beschikt naast een uitgebreide drankkaart ook over heerlijke snacks en maaltijden.

Hoogbrugkaai 91 in Hasselt. Info: www.westpunt.be

© Sven Dillen

5. Kom tot rust bij Café Beauté

Café Beauté - tegenover de kade vol winkels en terrasjes - is een conceptstore voor beautylovers en levensgenieters die wel een glaasje wijn, schuimige cappuccino of bordje tapas lusten. Naast behandelingen kan je hier ook binnenwandelen om skincare, haar- en make-upproducten te shoppen.

Scheepvaartplein 1 in Hasselt. Info: www.cafebeaute.be