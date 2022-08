Hongaarse meteorologen ontslagen na foute weersvoorspelling

Kornelia Radics en Gyula Horvath, het hoofd van de Hongaarse weerdienst OMSZ en haar plaatsvervanger, zijn volgens het persagentschap MTI ontslagen. De Hongaarse regering gaf geen reden, al meent de oppositie die wel te weten.

Afgelopen zaterdag kon het vuurwerkspektakel ter ere van de Hongaarse Heilige Stefanus I niet doorgaan. Daarvoor waren de weersvoorspellingen te ongunstig: er was 80 procent kans op zwaar onweer. Maar de voorspelde storm bleef uit. Pro-Orbanmedia wreven het instituut daarom fake newsaan. De misrekening bekoopt het topduo nu met ontslag, aldus de Hongaarse oppositie.

Eerder had de weerdienst zich al verontschuldigd voor de foute inschatting. “Een factor van onzekerheid, inherent verbonden aan het beroep”, maakte de dienst zich sterk.

Op het feest van de Heilige Stefanus I herdenken de Hongaren hun eerste koning. Hij zou de man zijn die in het jaar 1000 het christendom in het land introduceerde. De dag geldt als de nationale feestdag. In 2006 voltrok zich al een drama tijdens een viering door onweer, waardoor de overheid extra oplettend is. Toen kwamen vijf mensen om het leven en raakten 300 mensen gewond.